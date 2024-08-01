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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Berke Saka 200 metre karışıkta yarı finali göremedi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Berke Saka 200 metre karışıkta yarı finali göremedi

        Milli yüzücü Berke Saka, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarıştığı 200 metre karışıkta yarı finale çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 01.08.2024 - 13:44
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        Berke Saka yarı finali göremedi!
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        Milli sporcu, Paris'teki La Defense Arena'da yapılan erkekler 200 metre karışık elemelerinde mücadele etti.

        Serisini 2.01.99'luk dereceyle 4'üncü bitiren Berke Saka, genel sıralamada 17'inci sırada yer aldı ve yarı finale kalamadı.

        Berke Saka, bu akşam yapılacak ve en hızlı 16 sporcunun yarışacağı yarı final için 1. yedek konumunda bulunuyor.

        Milli sporcu, Paris 2024'te erkekler 100 metre sırtüstünde de mücadele etmişti.

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