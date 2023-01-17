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Berke Özer, Türkiye'ye döndü!

Eyüpspor, kaleci Berke Özer ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 22 yaşındaki file bekçisi, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralandı

Giriş: 17.01.2023 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Berke Özer, Türkiye'ye döndü!
HABERTURK.COM

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Berke Özer ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eyüpspor’umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı.

Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe 'den ayrılarak sezon başında Portekiz ekiplerinden Portimonense'ye transfer olan Berke Özer fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmıştı. TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olan genç file bekçisi böylece Türkiye'ye geri döndü.

Portekiz kulübü Portimonense ile sadece iki maça çıkan Berke Özer, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe kariyerinde ise 20 maçta forma giyen Özer, 20 golü kalesinde görürken 6 maçta ise kalesini gole kapadı.

ÜMRANİYESPOR KİRALADI

Ümraniyespor, Eyüpspor'dan Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiraladı. Eyüpspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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