İzin gününde alışverişte

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Berke Özer ile sevgilisi, bir restoranda kahve içtikten sonra alışveriş turuna çıktı. Özer, yanına gelen Fenerbahçeli hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Ardından muhabirlere teşekkür eden Berke Özer, turuna kaldığı yerden devam etti.