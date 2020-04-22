Belçika'dan uçakla getirilen 328 Türk vatandaşı, sağlık kontrolünden ardından, Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'de Gümüşhane'ye gönderilen kafile içerisinde yer aldı. Genç kaleci, karantina işlemleri için Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi yurdunda yerleşti.

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