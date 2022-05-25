Fenerbahçe forması giyen ve Haziran ayında kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. Genç oyuncu paylaştığı mesajda, "Sevgili ailem, Fenerbahçem´e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil" cümlelerine yer verdi.
22 yaşındaki futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Büyük Fenerbahçe Ailem,
Kahramanlarımın forma giydiği, genç yaşta bir taraftarı olarak kapısından adım attığım kulübümden, Fenerbahçem´den ayrılıyorum.
Duygularım karmakarışık. Ne anlatsam ne söylesem eksik olacak. Kendimi bildim bileli, renklerini her gördüğümde kalbimi titreten, 4 yıldır ise büyük bir gurur ile sırtımda formasını, kalbimde armasını taşıdığım çocukluk aşkımdan ayrılmak benim için gerçekten zor. Ancak biliyorum ki o kapı bana her zaman ardına kadar açık.
Bu geçen süre benim için inanılmaz bir tecrübe oldu. Bana ilk günden itibaren büyük destek oldunuz. Sizlerle beraber üzüldüm, sevindim, ağladım, güldüm. En iyi şekilde bu formaya hizmet etmek için de çok çalıştım.
Sevgili ailem, Fenerbahçem´e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil. Fenerbahçe´nin bir parçası, bir taraftarı olmanın gururunu ve mutluluğunu her zaman en derinden yaşamaya devam edeceğim.
Bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Başkanımız Sayın Ali Koç´a, yöneticilerimize, hocalarıma,takım arkadaşlarıma,tüm kulüp personeline ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına çok ama çok teşekkür ediyorum.
Hakkınızı helal edin."
Genç oyuncu bu sezon forma giydiği 19 resmi maçta kalesinde 20 gol gördü.
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