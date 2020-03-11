11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Berke Özer, Altınordu Kulübü Metin Oktay Yerleşkesi'nde kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan ve genç futbolcularla bir araya geldi.
Seyit Mehmet Özkan burada yaptığı açıklamada, Berke'yi çok sıkı şekilde takip ettiğini, genç oyuncunun hem A Milli Takım'ın hem de Avrupa'nın en iyi ekiplerinin kalesinde değişmez isim olacağını belirtti.
Berke'nin bu noktaya çık sıkı bir temel üzerinde yükseldiğini dile getiren Özkan, "En büyük hayalim, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer gibi oyuncuların, futbol kariyerlerini tamamladıktan sonra Altınordu armasına katkı vermeye devam etmeleridir." ifadelerini kullandı.
BERKE: "FENERBAHÇE, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASIDIR"
Altınordu'dan ayrıldığı dönem ile şu anki seviyesi arasında çok önemli fark olduğunu belirten Berke Özer, "Altınordu Futbol Akademisi, Türk gençlerine verdiği emeğin karşılığını, kısa sürede çok sayıda oyuncu yetiştirerek alacak, buna inanıyorum. Bu başarı asla tesadüf değil. Türk gençleri adına başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belçika'dan hazır bir şekilde Fenerbahçe'ye dönmek istediğini kaydeden Berke, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiasıdır. Ne olursa olsun böyle devam edecek. İster 5 sene ister 10 sene daha şampiyon olmasın. Fenerbahçe'nin başarısı kupalarla ya da şampiyonluklarla ölçülmez. Benim için her zaman en büyük Fenerbahçe." diye konuştu.
Berke Özer, bu noktaya gelmesini Altınordu'da aldığı eğitimin sağladığını vurgulayarak, "Türk futbolcular olarak Avrupa'da oynadıkça, insanların bize bakış açısı değişecek. Avrupa'da ne kadar Türk futbolcusu yer alırsa, Türk futbolu da o kadar değerlenecektir. Ligin hiçbir önemi yok, önemli olan mantaliteleri. Orada olmak bana inanılmaz bir iş disiplini kattı. Bugünle yetinmemeyi, gelecek için de bir şeyler yapmayı öğretti." değerlendirmesinde bulundu.
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