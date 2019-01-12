Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, başarılı popçu Berkay, "Yeni şarkım ayın on sekizinde tüm dijital platformda yayınlanacak. Şarkının yazarı ise geçtiğimiz hafta Hollanda'da Burcu Kıratlı ile evlenen aşk adamı Sinan Akçıl'dır. İkisi de benim için çok değerlidir. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar" diyerek yakın dostlarına iyi dileklerde bulundu.