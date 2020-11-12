"Yeni aracımı alana kadar bunu kullanıyorum"

Berkay Şahin: Yeni aracımı alana kadar bunu kullanıyorum - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Lüks model araçları ve giyim tarzı ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

Birkaç gün önce 3 milyon liralık aracı ile görüntülenen Şahin, bu kez mütevazı arabası ile dikkat çekti.

Berkay Şahin, muhabirlerin konu ile ilgili sorularına, "Yeni aracımı alana kadar geçici olarak bu aracı kullanıyorum" cevabını verdi.