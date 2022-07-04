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Yeni hit olmaya aday şarkılarını sık sık dinleyicileriyle paylaşan Berkay Şahin, tüm yaz sezonu boyunca da yoğun bir konser takvimi ile müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

"YAZ ASIL ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Şahin, yeni teklisi için, "Son beş yılın en iyi şarkısını müzikseverlerle buluşturdum. Yaz asıl şimdi başlıyor." dedi.

Söz ve müziği Ünal Tüzün'e ait olan şarkının aranjesinde Çağrı Telkıvıran imzası bulunuyor.