38 yaşındaki Berkay Şahin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim.