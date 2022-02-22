"Misafirlerimi gezdireceğim"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berkay Şahin, önceki akşam İstinye'de görüntülendi. Basın mensuplarına poz veren Şahin, "Misafirlerim geliyor şimdi, onları gezdireceğim." şeklinde konuştu.

"KONSERLER DEVAM EDİYOR"

Konser maratonundan da bahseden ünlü şarkıcı, "Konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Sahnede seyircinin enerjisini alıyorum ve iki saat ben de onlarla beraber eğleniyorum." açıklamasını yaptı.