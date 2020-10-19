Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Berkay Şahin, önceki akşam Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yansıdı. Dostlarıyla yemek yiyen Şahin, bir ara mekanın penceresinden bakarken görüntülendi.

Berkay Şahin, kendisini görüntüleyen gazetecilere selam vermeyi de ihmal etmedi.