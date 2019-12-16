'Taburcu', 'Lolita', 'Ömrümün Yarı Kalanı', 'Ele İnat', 'İzmirli', 'İnanırım', 'Gel Gel', 'Benim Hikayem', 'Sen Varsın' , 'Ey Aşk', 'Yaz', 'Deliler' şarkılarıyla 'AraBest' ve 'İz' adını verdiği konsept albümündeki şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Berkay, yeni çıkardığı 'İki Hece' için, "Biz bazıları gibi sahte tıklanmalarla iş yapmıyoruz" dedi.

"BİZ BAZILARI GİBİ SAHTE TIKLANMALARLA İŞ YAPMIYORUZ"

Söz, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran'ın imzası olan 'İki Hece' isimli şarkısıyla ilgili olarak Şahin, şu şekilde konuştu:

Şarkıma güveniyorum ama asla büyük laflar etmem. Bizim hiçbir şarkımız üç günde 5 milyon tıklanmıyor ama her şarkımız dillerde, gittiğimiz konser sayısı, en büyük göstergemizdir. Biz bazıları gibi sahte tıklanmalarla iş yapmıyoruz. Sağ olsun dinleyicim 'Herkese hodri meydan' dediğim sahnelerde beni hiç yalnız bırakmıyor. Şarkı, milyon tıktan daha çok beni mutlu ediyor.

Yeni şarkısı 'İki hece' ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Uludağ, Adana, Antalya başta olmak üzere birçok şehir gezecek olan Berkay, "Yeni şarkımın müzikseverler tarafından çok kısa süre içinde sevilmesi beni çok mutlu etti" dedi.