"Beni nereden buldunuz?"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam Ulus'ta bulunan özel bir sitenin içinde bulunan kuaföre girerken görüntülendi.

Karşısında basın mensuplarını gören şarkıcı, "Siz nereden buldunuz beni? Şaşırdım. Kusura bakmayın, acil kuaföre girmem lazım." şeklinde konuştu.

Şahin, ayrıca gazetecilere, "Tıraş öncesi sıra beklemek yerine kartopu savaşı yapacağız. 'Kuaförü ile kartopu savaşı yaptı.' yaz." ifadelerini kullandı.