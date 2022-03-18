"Amerika'ya tatile gideceğiz"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Berkay Şahin (40), önceki akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerle sohbet eden Şahin, "Vay benim cefakar kardeşlerin! Yaz-kış çalışıyorsunuz, seviyorum sizi." ifadelerini kullandı.

"Bal Badem"den bahseden Berkay Şahin, "Yeni şarkımız çıktı, çok güzel tepkiler var. Mutluyum geri dönüşlerden." dedi.

Ünlü şarkıcı, ayrıca, "Ailemle beraber Amerika'ya gideceğim. Kısa süre kalıp, geri döneceğiz sonra." şeklinde konuştu.