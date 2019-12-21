21 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir´in Hekimoğlu Trabzon´u kendi sahasında 2-0 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası´nda adını son 16 turuna yazdırdığı maçın ardından milli oyuncu Berkay Özcan, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Tur atladıkları için çok mutlu olduklarını ifade eden Özcan, "Öncelikle mutluyuz, iki maçı da kazanarak tur atladık. Önümüzde lig maçı var ona konsantre olacağız. Lig maçına hazırlanacağız yeni hedefimiz o" diye konuştu.
Medipol Başakşehir´in hafta sonu oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına da değinen Özcan, Ligde 2'nci sıradayız biraz da puan farkı var. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Ligin ilk yarısını 2 galibiyetle kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
"SPORTING EŞLEŞMESİ GÜZEL OLACAK"
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynayacakları Sporting CP eşleşmesiyle ilgili görüşlerini paylaşan Berkay Özcan, "Güzel maç olacak. Şubat ayında oynayacağız ilk maçımız deplasmanda. Öncelikle hedefimiz lig, Şubat ayından sonra da Avrupa'ya bakacağız" açıklamasında bulundu.
"AVRUPA ŞAMPİYONASI´NDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ"
EURO 2020´de A Milli Futbol Takımı´nın grubuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan genç oyuncu, "Önemli bir şampiyona, bir önceki şampiyonaya gidemedik. Güzel bir grupta yer alıyoruz. İtalya grubumuzda ve elemelerde hiçbir maçımı kaybetmedi. Diğer rakiplerimiz de İsviçre ve Galler. Biz iyi bir takımız. Milli takımımız çok iyi başarılar elde etti. Elemelerde Dünya şampiyonunun yendik. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ben kadroda olursam ben de yapacağım. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!