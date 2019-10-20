Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Berkay, dün akşam hayranlarıyla buluştu. Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım, Gel Gel, Benim Hikayem, Yaz gibi sevilen şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten hoşlandığı şarkılardan oluşan repertuvarı ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Berkay, iki saat sahnede kaldı.

Tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladığı konseri için 5 gün önce sosyal medyasında tüm hayranlarına, "Gelemeseniz bile bir bilet alarak siz de katkıda bulunabilirsiniz" diye seslenen Berkay'ın çağrısına sevenleri kayıtsız kalmadı.

Sanat, cemiyet hayatı ve iş dünyasının birçok ünlü ismi de bilet alarak katkıda bulundu. Berkay da konsere gelenleri sürprizlerle karşıladı. Özel tasarlanmış sahnesi, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla görsel bir şölene dönüşen konserinde Berkay’a 13 kişilik orkestrası ve 4 dansçısı eşlik etti.

Kendi parçalarının yanı sıra müziğin efsane isimlerinin şarkılarına yer veren Berkay, şarkılarıyla seyirciyi yerine oturtmadı. Konser alanını dolduran 4 binin üzerinde seyirci her şarkıyı Berkay ile beraber söyledi.

Mehmetçik Vakfı İstanbul Anadolu Yakası Temsilcisi Emekli Albay Ümit Yücekan konser sonrası Berkay'ı kulisinde ziyaret ederek, "Kendisine Mehmetçik Vakfı adına ve genel müdürümüz adına çok teşekkür ediyoruz. Şu anda yapılan en büyük bağışlardan bir tanesini yapıyorsunuz, minnettarız" dedi.