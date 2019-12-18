İstanbul Beyoğlu’nda 3 yıl önce 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada yoldan geçtiği sırada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkay İşlev ile ilgili davada karar çıktı. Davada, sanıklardan biri olası kastla öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası alırken diğer sanıklar ise beraat etti.

AİLECEK ÇATIŞMANIN ORTASINDA KALDILAR

Beyoğlu'nda 29 Temmuz 2016 günü meydana gelen olayda, iki grup arasında kız kaçırma tartışması başladı. Tartışma bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Bu sırada tatilden dönen İşlev ailesi tesadüfen olay yerinden araçla geçerken, çatışmanın arasında kalarak kurşunların hedefi oldu. Uzun namlulu silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği araçtaki Berkay İşlev ile kuzeni Serkan Özakoğlu ağır yaralandı.

9 ŞÜPHELİDEN 6'SI SERBEST BIRAKILDI

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen vücuduna 3 kurşun isabet eden Berkay İşlev hayatını kaybetti. Soruşturmada ise olayla ilgili olarak A.K., Ç.H, E.Ç., N.Ç., İ.D., R.K., A.G. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. ve H.K. isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ç.H., E.Ç., İ. D., A.K., R.K. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. ve H.K. tutuklandı. Dava sürecinde yapılan ara duruşmalarda tutuklanan E.Ç., Ç.H., İ.D., A.K., R.K. ile birlikte yaşları 18'den küçük olan S.K. isimli şüpheliler ise serbest bırakıldı.