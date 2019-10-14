"DURUMUNUZ İÇLER ACISI"



Telkök ise "Neden acele bir şekilde evlendin, hamile misin?" yorumunu yapan bir takipçisine, "Hamile kalmadan evlenmeme durumuna o kadar aşinasınız ki, iki kişinin sadece birbirini sevip, evlenmesine anlam yükleyemiyorsunuz. Durumunuzun bu kadar içler acısı olabileceğini hiç düşünmemiştim" yanıtını verdi.