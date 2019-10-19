Berkay, “5 bin kişiye yakın bilet sattık. Konsere gelmek değil, bilet alıp Mehmetçik Vakfı’na destek olacaksın. Ne kadar bilet satılırsa o kadar çok yardım olur. Elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. 1 ise 100 olsun yardımımız” dedi.