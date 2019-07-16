16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Beko, Berkay Candan'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, başarılı forvet Berkay Candan ile iki yıllığına anlaştı.
22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen ve basketbola Fenerbahçe altyapısında başlamış olan 2.05 boyundaki forvet Berkay Candan, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.
Bu anlaşmanın kulübümüze ve Berkay Candan’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan bölüm şöyle:
"22 Mayıs 1993 tarihinde dünyaya gelen Berkay Candan, basketbola Fenerbahçe altyapısında başladı. İlk kez 2009-2010 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda A Takım tecrübesi yaşayan Berkay, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarında da sarı-lacivertli formayı giydi.
2012-2013 sezonunda Olin Edirne’ye transfer olan Berkay, ardından 2013-2014 sezonunda ise Ankara temsilcisi TED Kolejliler forması giydi. 2014-2015’te Banvit, 2015-2016’da ise Trabzonspor Medical Park’ta oynayan Berkay Candan, 2016-2017 sezonunu ise Muratbey Uşak Sportif ekibinde geçirdi.
2017-2018 sezonunda Eskişehir Basket’e transfer olan ve burada başarılı bir yılı geride bırakan Berkay, 2018-2019’da ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giydi. Başarılı oyuncumuz, 2018-2019 sezonunda ligimizde 7.2 sayı, 3.8 ribaund, 1.2 asist istatistikleri yakaladı.
Basketbol eğitimini Fenerbahçe altyapısında alan Berkay, ligimizin en önemli dört numaralarından biri olarak biliniyor. Fenerbahçe kariyerinin ardından forma giydiği tüm ekiplerde istikrarlı bir performans çizen Berkay Candan; kariyerinin bundan sonraki bölümüne, mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Beko forması altında devam edecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!