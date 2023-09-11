Berkay: Aleyna Kalaycıoğlu'nu tanımıyorum

"ALEYNA'YI TANIMIYORUM"

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım, şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım" söylemi üzerine de açıklama yapan Berkay, "Bu konunun muhatabı ben değilim, yapım şirketi açtığım doğrudur. Yapım şirketine yatırım yaptım, ancak bu şirketi ben yönetmiyorum. Şirketi yöneten Okan Bey, kendisi de gerekli açıklamayı yaptı" diye konuştu.

Berkay ayrıca, "Aleyna'yı tanımıyordum, bir arkadaşım rica etti ben de şirkete yönlendirdim, iyilik yaptım. Nereye para yatırdı, nereden para aldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.