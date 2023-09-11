Berkay: Aleyna Kalaycıoğlu'nu tanımıyorum
Şarkıcı Berkay, Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım, şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım" sözlerine yanıt verdi
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Berkay, önceki akşam KKTC'de sahne aldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı konserde Berkay sevilen sarķılarını söyledi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Berkay, yoğun bir yaz konser sezonu geçirdiğini ifade etti.
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Berkay, Şahan Gökbakar'ın saçlarını kestirerek imajını kendisine benzetmesine, "Çok yakışıklı olmuş, beğendim. Kısa saçı çok seviyorum. 5 dakikada hazırlanıp çıkıyorum" yorumunda bulundu.
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"EVLİLİĞİMİZE NAZAR DEĞMESİN"
Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ile evliliklerinin 8'inci yılını kutlayan Berkay, "Allah 80'inci yılımızı kutlamayı nasip etsin, çok mutluyuz nazar değmesinden korkuyorum. Allah herkese daha mutlu evlilikler nasip etsin" dedi.
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"ALEYNA'YI TANIMIYORUM"
Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım, şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım" söylemi üzerine de açıklama yapan Berkay, "Bu konunun muhatabı ben değilim, yapım şirketi açtığım doğrudur. Yapım şirketine yatırım yaptım, ancak bu şirketi ben yönetmiyorum. Şirketi yöneten Okan Bey, kendisi de gerekli açıklamayı yaptı" diye konuştu.
Berkay ayrıca, "Aleyna'yı tanımıyordum, bir arkadaşım rica etti ben de şirkete yönlendirdim, iyilik yaptım. Nereye para yatırdı, nereden para aldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.