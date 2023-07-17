Berkan Kutlu'ya yurt dışından iki teklif!
Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Berkan Kutlu'ya Genoa ve Nantes kulüpleri talip oldu. İşte detaylar...
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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Berkan Kutlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Sarı kırmızılı ekibin 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'ya İtalya ve Fransa'dan teklif geldi.
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Sözleşmesi 2026 yılında bitecek Berkan'a Genoa ve Nantes kulüplerinin resmi teklif yaptığı belirtildi.
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Galatasaray'da ilk 11'e giremediği için ayrılmaya sıcak bakan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı yönetime vedaya hazır olduğunu bildirdi.
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2021/2022 sezonunun başında Corendon Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan, sarı kırmızılı forma ile çıktığı 76 karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.