Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar 4 hafta sonunda ilk golü kalesinde gördü.

Puanını 8 yapan Galatasaray, 4. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Berkan Kutlu, "Maça çok iyi başladık golü de bulduk. Biraz geriye çekildik geriye çekilince golü yedik.

İkinci golü hak ediyorduk." dedi.Maçın bitmesine yakın çıkan olaylar hakkında sorulan soruya 23 yaşındaki oyuncu, "Biz bunlarla ilgilenmiyoruz ama galiba onlar buraya 1 puan almak için gelmiş. Üzülmemek elde değil. Maç bambaşka bir yere gidebilirdi, hala lideriz ve önümüzde iki maç var." diye konuştu.

Halil Dervişoğlu ise "Herkesin emeğine sağlık, bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama galip gelemedik, 3 puanla ayrılmak istiyorduk buradan. Hala lideriz, her şey kendi elimizde." açıklamasını yaptı.