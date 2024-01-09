Berkan Kutlu'nun sözleşmesindeki o madde kullanıldı! Geri dönüyor...
Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri döneceği öne sürüldü. İşte detaylar...
- 1
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.
- 2
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.
- 3
Habere göre; 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.
-
- 4
GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VARDI
Yapılan anlaşmada sarı kırmızılı takımın istediği takdirde oyuncuyu geri çağırma maddesinin bulunduğu belirtildi.
- 5
Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.