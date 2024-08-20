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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Berkan Kutlu: En rahat ettiğim pozisyon orta saha - Futbol Haberleri

        Berkan Kutlu: En rahat ettiğim pozisyon orta saha

        Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Young Boys karşılaşmasıyla ilgili, "Biz gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:39 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:39
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        "En rahat ettiğim pozisyon orta saha"
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        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın TSİ 22.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin son hazırlıklarını Wankdorf Stadı'nda yapacak olan sarı-kırmızılılarda futbolculardan Berkan Kutlu, Teknik Direktör Okan Buruk ile birlikte basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İyi hazırlandıklarını vurgulayan Kutlu, “Şampiyonlar Ligi play-off’u; çok zor bir maç. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu oynuyor. Biz gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı da sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında yer almayacak olmasıyla ilgili Kutlu, "İlk defa yaşıyoruz. Hocanın burada olması çok önemli. Eminim ki ekibi de maçlara hazırlayıp, direktifleri vereceğine inanıyorum" diye konuştu.

        "EN RAHAT ETTİĞİM POZİSYON ORTA SAHA"

        Berkan Kutlu, birçok mevkide oynamasına yönelik gelen soruya, "Benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha. Genoa’dan ilk döndüğümde stoper de oynadım. Sol bek de oynadım. Nerede olursa olsun görev alırım" yanıtını verdi.

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