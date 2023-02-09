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Berkan Kutlu'dan 3 dilde yardım çağrısı

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle sosyal medyadan bir paylaşımda bulunup, 3 dilde yardım çağrısı yaptı.

Giriş: 09.02.2023 - 11:19 | Güncelleme: ABONE OL
Berkan Kutlu'dan 3 dilde yardım çağrısı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye giden Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda üç dilde yardım çağrısı yaptı. Kutlu, "Arkadaşlar, size yalvarıyorum lütfen yardım yapın. Az çok demeyin. Çok önemli. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz" dedi.

Yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki yardım çalışmalarına katılan milli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Fransızca, İngilizce ve Türkçe dillerinde destek istedi.

Berkan söz konusu paylaşımında, "Arkadaşlar, size yalvarıyorum lütfen yardım yapın. Az çok demeyin.Çok önemli. Buradaki ihtiyacı aklınız alamaz" ifadelerini kullandı.

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