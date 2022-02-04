Berk'ten 'Anla Beni Ya'

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Şarkıcı Berk, 2019 yılında yayınladığı 'Maalesef' adlı albüm ile çıkış yaparak, toplamda 8 şarkısını sevenlerinin beğenisine sunmuştu.

Şarkıcı, sözü, müziği ve düzenlemesi Sheyh Ree imzalı olan yeni teklisi 'Anla Beni Ya'yı müzikseverlerle buluşturdu.

Pop–trap müzik tarzındaki yeni single 'Anla Beni Ya', tüm dijital platformlarda yerini aldı.