Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında yakınlaşan ve bir süre sonra aşk yaşamaya başlayan oyuncu Berk Oktay ve sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

tv100'ün haberine göre; Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" dedi.