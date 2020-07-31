Berk Oktay ve Atiksoy, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız? sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" dedi.



Muhabirlerin, "İlk adımı kim attı?" sorusuna ise çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, "Karşılıklı oldu" cevabını verdi.