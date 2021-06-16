Geçtiğimiz yıl Merve Şarapçıoğlu'yla olaylı bir şekilde boşanan oyuncu Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Şubat ayında yaklaşık sekiz aydır aşk yaşadığı Atiksoy'a evlenme teklifi eden Oktay, sevgilisiyle spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
"KAÇAK DÖVÜŞTÜN"
38 yaşındaki oyuncu, gönderisinde, "Giriş, gelişme ve sonuç" ifadelerini kullandı.
Yıldız Çağrı Atiksoy da sevgilisinin mesajına, "Baktın yeniyorum hemen kaçak dövüşmeye başladın" sözleriyle karşılık verdi.
Paylaşımıyla kısa sürede yoğun ilgi gören Oktay'ın fotoğraflarına, Ümit Kantarcılar ve Fırat Albayram gibi ünlü isimler yorum yaptı.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Evlilik teklifinin ardından müjdeli haberi takipçileriyle paylaşan Berk Oktay, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.
Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle ifade etmişti. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.
"MUTLUYUZ"
İkili, basın mensuplarının, "Nasıl tanıştınız?" sorusuna "Her şey çok yeni. Enerjimiz güzel. Merve Özbey'in doğum günü bizi tekrar buluşturdu. Mutluyuz" yanıtını vermişti.
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