Berk Oktay: 3'üncü yılımız kutlu olsun
Geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde kriz yaşadıklarına dair iddialarla gündeme gelen Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı
2022'de evlenen oyuncu Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızları Mira Milena'yı kucaklarına alarak anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.
Ancak son zamanlarda çiftin evliliğiyle ilgili çeşitli iddialar gündeme gelmiş ve Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un arasının bozulduğu ve boşanmanın eşiğinde oldukları öne sürülmüştü. Ancak çift, bu iddiaları yalandı.
Oktay ile Atiksoy, bugün evliliklerinin 3'üncü yılını kutladı.
Berk Oktay, düğünden fotoğraflarını; "Seni seviyorum. 3'üncü yılımız kutlu olsun" mesajıyla paylaştı. Ünlü oyuncu, bu paylaşımıyla evliliklerinde sorun olmadığını bir kez daha dile getirdi.