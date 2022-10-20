Berk Can Arslan'dan 'Göçebe'

'Göçebe' şarkısı klip çekimi için kameraların karşısına geçti. Edirne'de kurumaya yüz tutmuş Kanarya Kanyonu'nda çekimi tamamlanan 'Göçebe' şarkısı dijital platformlarda yerini aldı.

Bundan önceki 'Teslimiyet' şarkısında olduğu gibi 'Göçebe' çalışmasıyla da doğaya seslenişini sürdüren Berk Can Arslan, küresel iklim krizine dikkat çekiyor.

Yeni projelerinden de bahseden Arslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Göçebe' ismini verdiğimiz eserimiz konsept klip çekimi ile birlikte artık dinleyenlerimizle buluştu. Son derece heyecanlıyım. Doğaya seslenişimizi, doğadaki ekosisteme dikkat çekmeyi eserlerimizle sürdüreceğiz.