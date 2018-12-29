Global Foodbanking Network'ün (Dünya Gıda Bankacılığı Ağı) resmi üyesi ve Türkiye’de gıda bankacılığını çatı kuruluşu olan İIDER, uluslararası ödül aldığı DESTEK İK modeliyle ihtiyaç sahibi ailelerin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayarak, gıda bankacılığının fayda alanını genişletip; yardım yapılan bireylerin sürdürülebilirlik kapsamında iş sahibi olmalarına da olanak veriyor.

TİDER’in destekçileri arasına katılan ünlü oyuncu Berk Atan da artık iyilik elçisi olarak yardım kampanyalarına doğrudan destek verecek.





İyilik elçiliğiyle ilgili Berk Atan, şunları söyledi:

"Dünyada 850 milyondan fazla insan açlık sınırında yaşıyor. Dünyada üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor. Çöpe giden gıdaların dörtte biri kurtarıldığı taktirde dünyada açlık diye bir şey kalmıyor. TİDER bugüne kadar beş yüz bin kilodan fazla gıdayı kurtardı, kurtarılan gıdalar da destek marketlerde ve aş evlerinde seksen binden fazla ihtiyaç sahibine ulaştı. Yeni yılda ihtiyaç sahipleri için yapılacak 25 TL bağış ile bir çocuğun sağlıklı beslenme koşullarına ulaşmasına hepimiz yardımcı olabiliriz. Yapılacak bağışlar sonucunda ben de bu iyilik hareketinin bir parçası olarak beş bağışçı takipçim ile Hayata Sarıl Lokantası’nda yemek yiyeceğim. Hepimiz biliyoruz ki dünya iyilikle dönüyor bu yüzden herkesi yardıma davet ediyorum"



Faaliyetleriyle ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olan TİDER, gönüllüleri, iyilik elçileri ve bağışçılarıyla yardımlarına devam edecek.