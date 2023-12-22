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        Haberler Magazin Bergüzar Korel'den Hande Erçel'e: Ünlü isimlerin imaj değişimleri ile yeni görünümleri

        Bergüzar Korel'den Hande Erçel'e: Ünlü isimlerin imaj değişimleri ile yeni görünümleri

        İmaj değişikliğine giden birçok ünlü kimi zaman saçlarını değiştirirken kimi zaman da estetik operasyonlar geçirebiliyor. İşte son dönemlerde imaj değişikliğine giden ünlü isimler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 12:51 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:51
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        • 1

          BERGÜZAR KOREL

          Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabı üzerinden yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan Korel, şimdi de saçlarını kısa kestirdi.

        • 2

          BÜŞRA PEKİN

          Verdiği kilolar ve yeni stiliyle dikkat çeken Büşra Pekin sarı saçları ile imaj değiştiren ünlülerden oldu.

        • 3

          EGE KÖKENLİ

          Ünlü oyuncu uzun süredir kullandığı sarı saçlarını yenileyerek kumral tonlarını tercih etmeye başladı.

        • 4

          AYÇA BİNGÖL

          'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinden tanıdığımız Ayça Bingöl, şu sıralar 'Yürek Çıkmazı' dizisiyle ekranlarda rol alıyor. Ünlü oyuncu bir dönem sarı saçlarıyla imaj değişikliğine giden kişilerden olmuştu.

        • 5

          MEGAN FOX

          Ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox sık sık imaj değişikliği yapan kişilerden birisi. Uzun süredir siyah saçlarından vazgeçemeyen oyuncu saçlarını kısaltıp kızıl tonlarını tercih etti.

        • 6

          EMILY RATAJKOWSKI

          Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü model ve oyuncu Emily Ratajkowski bie dönem kısa saçlarıyla imaj değişikliğine giden ünlülerden oldu.

        • 7

          HANDE ERÇEL

          Bir dönem yer aldığı proje için stilini değiştiren Hande Erçel, bakır tonlarındaki saçları ile dikkat çekmişti. İlk kez farklı bir saç rengi ile görülen Erçel'in hayranları stili karşısında ikiye ayrılmıştı.

        • 8

          ALPEREN DUYMAZ

          "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz imaj değişikliğine gitti. Uzun süredir kirli sakallarıyla bilinen Duymaz, bıyık bırakmaya karar verdi. Yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

        • 9

          MELİSA SÖZEN

          Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine giden isimlerden oldu. Uzun saçlarını daha maskülen bir tarz ile değiştiren Sözen yeni stilini sosyal medyadan paylaştı.

          Oyuncunun uzun saçlarını kestirerek kısa saçlara geçiş yapması birçok kişi tarafından beğenildi.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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