Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bergüzar Korel, Ataşehir'deki bir AVM'de objektiflere yanısıdı. Tiyatro oyunu için öğle saatlerinde AVM içerisinde bulunan mekana gelen Bergüzar Korel, aradan dakikalar sonra İzmir'deki deprem haberini alınca oyunu iptal etme kararı aldı.

Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İzmir depremi sebebiyle üzgün olduklarını bu şartlarda oyunun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.