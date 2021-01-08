Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evlilik sürdüren Bergüzar Korel, Instagram hesabından yayınladığı fotoğraflarla çocukluk yıllarını andı. Bebekliğinden, mezuniyet gününe kadar çekilen fotoğrafını yayınlayan Korel, sevenlerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
38 yaşındaki oyuncu, her birine de o günleri anlatan küçük notlar düştü.
İşte Bergüzar Korel'in kendi satırlarıyla paylaştığı o fotoğraflar..
Ayakkabılarım, çoraplarım ve gömleğimdeki çiçeklerin aynı renk olması...
"OKUL, DÜNYANIN EN EĞLENCELİ YERİ"
Bu çantam ve beslenmeme o kadar bayılıyorum ki, kokusunu bile hatırlıyorum. Birinci sınıfın ilk günü, aşırı mutluyum. Çünkü sosyallik ve çok arkadaş... Ağlayanları asla anlamamıştım. Okul dünyanın en eğlenceli yeriydi.
"SİNEMANIN KARANLIK ZAMANLARI"
Sinemanın karanlık zamanları, iç yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte. Dantelle boncuklar... Böyle çocukluk tuvaletleri vardı, çok beğeniyordum ama utanıyordum, diyemiyordum. Sonra okuma bayramında prenses oldum da giyebildim. Bir kere de evde giydim sonra. Ama sobaya yapıştı eteğim, eteği kurtarayım derken kolumu yapıştırdım sobaya. Günlerce sakladım, annem görmesin, kızmasın diye. Acısı hala aklımda. Yanımdaki arkadaşımın adı Lale, sınıfın en çalışkanı, en akıllısı. Birinci sınıf okuma bayramı.
"DİZLERİM YARA BERE"
Beşinci sınıf mezuniyetim. Ayağımda mus çorap var, kendimi balerin sanıyorum. Ama dizlerim o kadar kara ve yara bere ki çoraptan bile görünüyor. O kaküllerim, mezuniyetim için kesilmişti. Fön falan çektirmiştim. Of büyük heyecan! Ellerimin, babamın ellerinin arasında kaybolduğunu bir de yakama Galatasaray rozetini taktığımı hatırlıyorum.
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