"Tek dileğimiz; böyle bir yılı tekrar yaşamamak"

Bergüzar Korel: Böyle bir yılı tekrar yaşamamak tek dileğimiz - Magazin haberleri

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Oyuncu Bergüzar Korel ile eşi Halit Ergenç, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. İkili, öğlen saatlerinde geldikleri alışveriş merkezinde yılbaşı için eksiklerini tamamladı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Korel, "Yeni yılda umarım her şey güzel olur. Böyle bir yılı tekrar yaşamamak tek dileğimiz" dedi.