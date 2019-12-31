El ele mağazaları dolaşan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, bebek alışverişi yaptı.

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, 'Bebeğin ismi ne olacak?' sorusuna 'İnanın henüz bir isim bulamadık. Hatta bugün bile konusu geçti. Ama şu anda karar aldığımız bir isim yok.' yanıtını verdi.