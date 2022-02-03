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Şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mâl olmuş Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan 'Bergen'in yapımcılığını ve yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz üstlendi.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un yazdığı, Caner Alper ile Mehmet Binay'ın yönettiği filmin danışmanlığını Tuğrul Eryılmaz, Nida Karabol, Meral Özbek, Murat Özyaşar Yavuz Ekinci, Cemal Dindar ve Murat Meriç yaptı.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrollerini paylaştığı 'Bergen'de

Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş de rol alıyor. Filmin müzikleri ise usta sanatçı Mazlum Çimen'e ait.