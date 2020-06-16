Bergama'daki "Antik Selinos Su Kanalı"nda restorasyon başlıyor

Prehistorik döneme uzanan yerleşim izleri ile Akropol, Batı Anadolu'nun en önemli tedavi merkezi Asklepion, anıtsal mekan Kızıl Avlu ile Bergama'daki antik kent, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ziyaretçilerini yeniden ağırlamaya başladı.Kontrollü şekilde kapılarını misafirlerine açan UNESCO Dünya Dünya Miras Listesi'ndeki antik kenti tüm katmanlarıyla bütünleştirecek Antik Selinos Su Kanalı Projesi yeniden gündeme geldi.Bilimsel kazı, ıslah ve restorasyon çalışmaları yapılmasını içeren proje için düğmeye basıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bergama Belediyesi koordinasyonundaki çalışmanın ay sonunda başlatılması planlanıyor.- Pergamon'u bütünleştirecekBergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000-2500 yıllık tarihe sahip kanalın, kente su sağlamak amacıyla yapıldığını ve mimarinin gelişimine katkı sağladığını aktardı.Pergamon'un tüm yapılarını antik dönemden bu yana akan Selinos Deresi'nin birleştirdiğini vurgulayan Ustura, "Bölgedeki arkeolojik kazı çok önemli çünkü Pergamon şehrinin bütünleşmesini sağlayacak. Restorasyon ile antik kentin bir bölümünü yeniden görünür hale getireceğiz." dedi.Ustura, çalışmaların ay sonuna doğru başlatılmasını hedeflediklerini kaydederek projenin tamamlanma tarihini net olarak belirleyemeyeceklerini ifade etti.Antik Selinos Su Kanalı Projesi kazıları sırasında yeni buluntulara da rastlayabileceklerini aktaran Ustura, şu bilgileri verdi:"Mevcut halin dışında yeni buluntular olabilir. Pergamon içinde çok sayıda arkeolojik alanı ve buluntuyu barındırıyor. Akropol, Asklepion, Kızıl Avlu gibi dünyaca ünlü bölümler var. Çalışmalar tamamlanınca Antik Selinos Su Kanalı da Amfi Tiyatro gibi tamamlayıcı bir unsur olacak. Kanal, kentteki tüm oluşumların değerini tekrar harekete geçirecek. Helenistik Dönem ile başlayan Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinde kullanılmış bu alan bizim için bir miras."- Bergama Belediyesinin çalışmalarıBergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Antik Selinos Su Kanalı Projesi'nin Türkiye turizmi için çok önemli olduğunu belirtti.Proje kapsamında resmi kurumlarla iş birliği protokolünü imzaladıklarını ve ihale hazırlıklarını tamamladıklarını aktaran Koştu, "Kanal etrafında farklı medeniyetlerin izini görmek mümkün. Bu proje basit bir dere ıslahı değil, tarihin ayağa kaldırılmasıdır." dedi.Koştu, mevcut derenin kanalizasyon atıkları nedeniyle de kötü bir görünüme sahip olduğunu vurgulayarak, "Kanal çevresini bu kötü durumdan kurtarıp turizme açmak istiyoruz. Alandaki metruk evlerin de kaldırılması söz konusu." diye konuştu.Hakan Koştu, toplam maliyeti en az 50-60 milyon lirayı bulacak projeyle ilçeyi de yeni bir görünüme kavuşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
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