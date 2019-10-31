Kuzey burada 8 günlük ve benim suratımdan uykusuzluk akıyor. Hoş şu anda da sadece 24 günlük oldu, çok büyüdüğünden ve adam olduğundan bahsedemeyeceğim. O hala çok minnak ve ben hala uykusuzum. İşler ne zaman düzene girecek diye sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada 'Kötü enerjiydi, nazardı bize bir şey olmaz' kafasından 'Ne olur bir 'Maşallah' deyin, nazar değdirmeyin' kafasına geldim. Kem gözlüler uzak dursun.