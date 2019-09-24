"HALA DOĞURMADIM"



1 haftadır hiçbir şey paylaşmamışım. Paylaşmamışım değil hatta, paylaşamamışım. Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu. Hayır, hala doğurmadım. Sakiniz şimdilik ama hamileliği son zamanları gerçekten birazcık zormuş. Bırakın süslenip, püslenip gğzel güzel fotoğraflar çekip koymayı, kolumu bile kaldırmak istemiyorum. Hamile anneler, acil desteğe! Size de aynı şeyler oluyor mu?