"ÇOK SEVİYORSUNUZ"

Annelik yolculuğu; o süslü annelik paketinin içine doğum yaraları, lohusalık, hormonal değişimler, ağlama krizleri, yetersizlik hissi, vicdan, büyük bir sorumluluk da dahil. Ama gördüğünüz gibi bebeler de öyle güzel ki bakıp bakıp aşık olmamak elde değil çok seviyorsunuz.