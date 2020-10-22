Fotoğrafın adını '2 emmi' koyuyorum. Bu arada göbeğim çıktı ya, inanamıyorum. Kuzey'de 22. haftada hala yok gibiydi neredeyse. Şu an 16. hafta ve 'Merhaba, ben buradayım' diyen bir göbeğim var. İkinci hamileliklerde hep böyle oluyormuş sanırım.