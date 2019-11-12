"ANNE OLDUKTAN SONRA ÖĞRENDİM"

Bunlar yapılan yorumların sadece bir kısmı. İnsanların annelik konusunda nasıl bu kadar acımasız olduğunu anlamak çok zor. Annelik en çok eleştiriye açık olan konu haline gelmiş, anne olduktan sonra öğrendim. Halbuki hangi annenin çocuğunu ne şekilde yetiştirdiğini kim nereden bilebilir? Ve hiçbir fikre sahip değilken yargılama haddini nasıl kendinde görebilir?