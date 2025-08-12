Habertürk
        Berfu Yenenler'den esprili tektaş kıyaslaması

        Berfu Yenenler'den esprili tektaş kıyaslaması

        Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'e büyük bir tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunması sosyal medyada gündem olmuştu. Berfu Yenenler ise kendi yüzüğüyle Rodriguez'in gösterişli yüzüğünü kıyasladığı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 19:56 Güncelleme: 12.08.2025 - 20:09
        Esprili tektaş kıyaslaması
        2015 Miss Turkey dördüncüsü Berfu Yenenler, 2019 yılında Eser Yenenler ile evlenmiş, bu evlilikten Kuzey ve Mete adında iki çocuk sahibi olmuştu.

        Sosyal medyada aktif olarak içerik üreten ve takipçileriyle sürekli etkileşim halinde olan Berfu Yenenler, geçtiğimiz saatlerde dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

        Bilindiği üzere, dünyaca ünlü Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Georgina Rodriguez’e oldukça büyük bir tektaş yüzükle evlilik teklifinde bulunmuştu. Gösterişli o yüzük, sosyal medyada bir hayli gündem olmuştu.

        Berfu Yenenler, kendi minimalist yüzüğü ile Rodriguez'in devasa tektaşını karşılaştırarak; "Seneler geçse de değişmeyen bazı şeyler" notuyla esprili bir kıyaslama yaptı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Cristiano Ronaldo
        #Georgina Rodriguez
        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler

        Habertürk Anasayfa