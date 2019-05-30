Berfin'i bu hale getiren için istenen ceza!

31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DHA'nın haberine göre, geçen 15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu iddiaya göre eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri bir sıvı atıp, kaçtı. Yaralanan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı. Berfin Özek'e saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan Casim Ozan Çeltik tutuklandı. Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
İskenderun Sulh Ceza Hakimliği'nin 16 Ocak tarihli kararıyla saldırgan Casim Ozan Çeltik'in evinde yapılan aramada 1,5 litrelik pet şişede sarı sıvı ve 0,50 litrelik pet şişede ise kırmızı renkli sıvı ele geçirildi. Olay yerinde ise 1 litrelik kap ve içinde bir miktar sıvı ile zemin üzerinde parmak uçları erimiş eldiven bulundu. Materyaller üzerinde yapılan kriminal incelemelerde parmak izine rastlanan Çeltik, tüm bunlara rağmen suçlamaları reddetti. Amcasının evinde üzerini değiştirmediğini savunan Çeltik, şişelerde bulunanların ise gaz yağı ve kaçak alkol olduğunu ileri sürdü.
"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" SUÇUNDAN YARGILANACAK
Berfin Özek'in yüzüne sülfürik asit atan ve olay günü gözaltına alınıp tutuklanan sanık Casim Ozan Çeltik hakkında İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddia, kriminal raporları, müşteki, şüpheli tanık beyanları, görüntü inceleme tutanakları, adli muayene raporları ve görüntü kayıtlarının incelenmesi ile hazırlanıp mahkemeye sunulan iddianame İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Çeltik, önümüzdeki günlerde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmasına başlanacak.
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