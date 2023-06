"Yeni bir karakter beni buluyor" Sesli Dinle 0:00 / 0:00

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day etkinliği Ay Yapım’ın ev sahipliğinde devam ediyor. 31 Mayıs’ta başlayan etkinlikte, 30 ülkeden televizyon dünyasının önde gelen temsilcileriyle Türkiye’deki televizyon sektörü çalışanları panellerde bir araya geliyor.

HABERTURK.COM

IEmmy’s tarafından düzenlenen ve İstanbul’da ilk kez gerçekleştirilen Academy Day etkinliği Ay Yapım’ın ev sahipliğinde devam ediyor.

Dizi sektöründe dünyanın en prestijli ödülleri olarak kabul gören Emmys ve IEmmys ödüllerini düzenleyen The International Academy of Television Arts & Science (Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi) üyelerinin bir araya geldiği Academy Day etkinliği bu yıl, Ay Yapım ev sahipliğiyle Türkiye’de ilk kez İstanbul’da gerçekleşiyor. Uluslararası kültür ve medya endüstrisinde ön plana çıkan şirketlerin, kendini ve üretim yaptıkları ülkeyi tanıtmalarını sağlayan Academy Day etkinlikleri tüm devam ediyor.

31 Mayıs’ta başlayan etkinlikte, 30 ülkeden televizyon dünyasının önde gelen temsilcileriyle Türkiye’deki televizyon sektörü çalışanları panellerde bir araya geliyor. Kerem Bursin'in moderatörlüğünde gerçekleşen panellerden birinde Beren Saat, Ece Yörenç, Sema Ergenekon ve Pelin Diştaş Türk içeriklerinin yurt içinde ve dünyadaki başarısında kadının rolü üstüne konuştu.

Beren Saat, sadece Türkiye’de değil dünyada da milyonlarca izleyiciye ulaşan bir kadın oyuncu olarak mesleğine bakış açısını şu cümlelerle dile getirdi: ‘Fatmagül', dünyada pek çok kadın izleyicinin hayatını etkileyen bir karakter oldu, bana da çok güzel geri dönüşler geldi dünyanın her yerindeki izleyicilerden. 'Fatmagül’ün hazırlıkları esnasında psikolojik danışmanımız vardı. Kolektif bilinçaltının dişil enerjiyi izlediğini söylemişti. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyim ve her zaman bu sorumluluğu üzerimde hissediyorum. Her defasında birbirinden farklı karakterleri oynamayı seçiyorum. Son zamanlarda fark ettiğim bir şey var. Ne zaman hayatımda ileriye dönük bir dönüşüm yaşasam yeni bir karakter beni buluyor. 'Atiye’de önce uzun süre televizyonda çalıştığım için bir ara vermiştim ve kendimi spirtüel olarak geliştirdiğim bir ara oldu bu...

Beren Saat, Kış aylarında yeni bir film projesiyle Netflix’te olacağının müjdesini verdi.

Yurt dışı izleyicilerle ilgili olarak Ece Yörenç, şunları söyledi: Biz öncelikle Türkiye için hikayeler yaratıyoruz. Ancak kadınların dünyanın her yerinde dertleri ortak. Fatmagül susma dediğinde bu Hindistan’da da, Güney Amerika’da da karşılık buluyor. Sadece kadın olarak da değil insan haklarının da hayvan haklarının da temel meseleleriyle ilgiliyim ve işlerimde yansıtmaya çalışıyorum.

Sema Ergenekon, görüşlerini "Hikayeleri yazarken kendimi de bu dünyanın bir parçası olarak görüyorum. Kendi inanç ve düşüncelerim hikaye ve karakterlere yansıyor. Kendi dünyasını yaratan kadın karakterleri yazmayı seviyorum. Yargı’nın Yunanistan remakei beni çok heyecanlandırıyor" şeklinde dile getirdi.

Pelin Diştaş ise panelde son yıllarda en çok izlenen işlerinin başrollerinde hep kadınların yer aldığını ve bunu dünyanın pek çok ülkesinde karşılık bulduğunu söyledi.

3 Haziran’da sona erecek olan Academy Day İstanbul’da katılımcılar, 140’dan fazla ülkede yayınlanan Türk dizilerinin çekildiği mekanları yakından görme fırsatı yakalarken İstanbul’un ve Türkiye’nin köklü, zengin geçmişi ile kültür ve medya endüstrisini de detaylı şekilde tanıma şansı buluyor. Çeşitli panellerin gerçekleştiği etkinlik kapsamında katılımcılar, Türk içerik üreticileri, senarist, yönetmen ve oyuncularla bir araya geliyor.

ÖNERİLEN VİDEO