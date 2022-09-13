14 yıl sonra yeniden aynı karede yer alacak olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ en son Türk televizyon tarihinin çok konuşulan ve “fenomen dizileri” arasına giren Aşk-ı Memnu dizisinde Bihter ve Behlül karakterlerini canlandırmışlardı.